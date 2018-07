MC Guimê é levado para delegacia após show em MG

Foto: Divulgação

Na madrugada do último domingo, 9, o cantor Guilherme Aparecido Dantas Pinho, mais conhecido como Mc Guimê, teve de prestar esclarecimentos à polícia por porte de maconha. Durante um show na cidade de Nova Lima, Minas Gerais, a Polícia Militar recebeu denúncias de que havia drogas na van do cantor e que Guimê teria "feito uso de maconha no camarim", segundo o boletim de ocorrência.

Diante das denúncias, viaturas da PM abordaram o veículo na Rodovia MG-030. O cantor se prontificou a entregar a mochila, que continha seis cigarros de maconha. Ele alegou que eram para consumo pessoal dele e de outros dois integrantes da equipe.

Durante a abordagem, Priscila Alves Santos, uma das integrantes da equipe, desacatou um policial militar, o chamando de "ridículo e otário", entre outros xingamentos, e, por isso, teve voz de prisão decretada. Guimê, a mulher e o restante da equipe foram então encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Barreiro, onde prestaram esclarecimentos e foram liberados.

Até o momento, a assessoria do cantor não se pronunciou. Em seu perfil do Instagram, MC Guimê postou uma foto com legenda pedindo que os fãs não acreditem em tudo o que se lê por aí.