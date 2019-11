MC Guimê é batizado em Igreja evangélica no dia do seu aniversário

Registro do batismo do cantor foi publicado no Instagram da Assembléia de Deus de Alphaville Foto: Instagram / @adalphachurch

O cantor MC Guimê foi batizado no último domingo, 10, mesmo dia de seu aniversário de 27 anos. O batismo ocorreu na Assembleia de Deus em Alphaville (ADAlpha), dos pastores Jairo Manhães e Cassiane, que também é cantora.

Na ocasião, o MC fez uma série de posts em seu Twitter, em que fala sobre seu nascimento. O cantor explicou que nasceu com apenas seis meses de gestação e os médicos previram complicações em seu desenvolvimento.

Para ele, as orações da família mudaram essa situação. “Deus fez diferente, em resposta à oração dos meus pais e familiares, Ele fez com que isso não acontecesse e que acontecesse o que de fato aconteceu: hoje faço 27 anos de vida, há uns 20 anos dando trabalho pros pais”, comentou.

Nasci prematuro [6 meses], o médico falou para os meus pais que eu teria “pelo menos” 4 anos de “atraso mental”, talvez só andaria com cadeira de rodas e demoraria mais a falar e compreender certas necessidades... — MC Guimê (@mcguime) November 10, 2019

No dia do seu aniversário a cantora Lexa, casada com Guimê desde 2018, fez um post no seu Instagram em que o parabenizou e se declarou: “Você me apoia em absolutamente tudo. Me sinto livre para ser o meu melhor, porque eu me sinto tão especial com você. Com você quero tudo, filhos cachorros...te amo!”

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais