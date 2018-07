MC Guimê compra mansão de R$ 2 milhões para morar com Lexa

Foto: Reprodução/Instagram

MC Guimê comprou uma mansão avaliada em R$ 2 milhões em Alphaville, região nobre da Grande São Paulo, para morar com sua futura esposa, a cantora Lexa.

O funkeiro decidiu comprar o imóvel, que tem oito banheiros, após pedir a mão de Lexa em casamento durante uma viagem que o casal fez ao Chile.

No entanto, a mãe da cantora, Darlin, já avisou que se o funkeiro não pedir a mão de Lexa formalmente para ela não haverá casamento.

"O vídeo vazou. A Lexa não sabia. Eu não sabia. O Guimê até me pediu desculpas, me mandou uma mensagem linda. Sem um pedido formal não tem noivado. Sem isso, não dou a bênção", disse Darlin em entrevista ao jornal Extra.

Segundo a mãe da noiva, o motivo para isso é muito simples: "Sou tradicional. E Lexa e Guimê têm que dar exemplo. Eles têm irmãos menores e gosto das coisas bem direitinhas".

Para resolver o problema, Guimê já avisou que vai marcar um jantar em São Paulo para apresentar as famílias e fazer o pedido formal à mãe de Lexa.

Enquanto o jantar não acontece, a cantora não cansa de mostrar o anel de noivado Bulgari, no valor de R$ 15 mil, que ganhou de presente do futuro marido. "Ela me mostrou o anel, pesadíssimo, lindo. Mas nem adianta tudo isso se não rolar tudo dentro da tradição", avisa Darlin.

"Eles estão muito apaixonados, acho isso ótimo. O Guimê faz a minha filha muito feliz. Mas acho que eles têm que ter bastante calma", finalizou a mãe da noiva.