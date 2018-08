MC Gui diz ter sido convidado para atuar em filme dos Mamonas Assassinas

MC Gui em cena de clipe inspirado na música dos Mamonas Assassinas. Foto: YouTube / @Canal KondZilla

O cantor MC Gui afirmou que recebeu um convite da família de Dinho, vocalista dos Mamonas Assassinas, para um papel em um filme da banda que será feito em breve: "Vou ser protagonista."

"Eles [familiares de Dinho] liberaram as músicas para gravar também, regravar, fazer uma versão Pop-Funk, vou fazer com toda certeza", contou em entrevista ao Ritmo Brasil que irá ao ar no próximo sábado, 18.

"Não é da minha época, porque eu nasci depois que eles tinham falecido", afirma Gui, que tem 20 anos e nasceu em 1998, dois anos após o acidente aéreo que vitimou os integrantes dos Mamonas.

"Minha família sempre falou muito bem, que eram a alegria do País e do mundo", continuou.

Ver Galeria 11 11 imagens







1 | 11 Mamonas Assassinas Os Mamonas Assassinas são até hoje um dos grupos musicais mais cultuados no Brasil. No dia 2 de março de 1996, 22 anos atrás, o avião que transportava os cinco integrantes do grupo caiu, fazendo com que todos morressem. Em homenagem à data, separamos 10 fatos para você relembrar sobre a banda; confira.

Foto: FERNANDO SAMPAIO/AE

Foto: FERNANDO SAMPAIO/AE

2 | 11 Sucesso relâmpago O primeiro CD dos Mamonas foi lançado em 23 de junho de 1995. Em outras palavras, a carreira do grupo durou menos que nove meses.

Foto: LILI MARTINS/AE

Foto: LILI MARTINS/AE

3 | 11 Utopia Nem todos sabem, mas antes de fazerem sucesso como os Mamonas Assassinas, os integrantes do grupo tinham uma banda 'séria' chamada Utopia, que nunca chegou ao sucesso.

Foto: FERNANDO SAMPAIO/AE

Foto: FERNANDO SAMPAIO/AE

4 | 11 Músicas inéditas Em cadernos antigos dos integrantes da banda, há rascunhos de canções que nunca chegaram a ser gravadas. Uma delas, chamada 'Ontem Eu Era Vagabundo', ficou conhecida quando a banda Tihuana chegou a gravar uma versão da música para uma reportagem do 'Fantástico' em ocasião dos dez anos do acidente.

Foto: FERNANDO SAMPAIO/AE

Foto: FERNANDO SAMPAIO/AE

5 | 11 Premonição No dia do acidente, Júlio, o tecladista, pintou os cabelos de vermelho e foi gravado pelo dono do salão dizendo a seguinte frase: 'Nessa noite eu sonhei com um negócio assim... Parecia que o avião caía'. Muitos acreditam se tratar apenas de uma coincidência, mas há quem diga que foi uma premonição. Na foto, um fã chora no enterro dos integrantes da banda.

Foto: VIDAL CAVALCANTE/AE

Foto: VIDAL CAVALCANTE/AE

6 | 11 Recorde de vendas De acordo com o livro 'Os 10 Mais', escrito por Luiz André Alzer e Mariana Claudino em 2008, o álbum dos Mamonas Assassinas constava como um dos dez mais vendidos da história no Brasil, na 9ª posição, com quase 2,5 milhões de cópias.

Foto: FERNANDO SAMPAIO/AE

Foto: FERNANDO SAMPAIO/AE

7 | 11 A fita demo que quase foi esquecida Na primeira amostra de seu trabalho que o grupo enviou a uma gravadora constavam três músicas: 'Jumento Celestino', 'Pelados em Santos' e 'Robocop Gay'. O diretor artístico da gravadora EMI à época, João Augusto, começou a ouvi-la, mas não gostou do som e deixou-a de lado. Dias depois, seu filho de 16 anos não tirava a fita do aparelho de som, e as músicas faziam sucesso entre seus colegas. Ali surgia uma nova chance para os Mamonas.

Foto: Vidal Cavalcante / AE

Foto: Vidal Cavalcante / AE

8 | 11 Tema de carnaval Com o enredo 'De Guarulhos para o palco da folia: sonhos, irreverência e alegria. Mamonas para sempre', a escola de samba Inocentes de Belford Roxo homenageou a banda no desfile de acesso do carnaval carioca em 2011.

Foto: FERNANDO SAMPAIO/AE

Foto: FERNANDO SAMPAIO/AE

9 | 11 Sucesso na TV Os Mamonas eram presença frequente em programas de TV que faziam sucesso à época, como o 'Domingo Legal' apresentado por Gugu, o 'Domingão do Faustão', e o programa de entrevistas de Jô Soares. Em ocasião do aniversário de 20 anos da morte dos músicos, a Record exibiu o especial 'Mamonas Assassinas - A Série'.

Foto: FERNANDO SAMPAIO/AE

Foto: FERNANDO SAMPAIO/AE

10 | 11 Musical Em 2016 foi lançado um musical que passou por teatros de São Paulo e Rio de Janeiro relembrando a trajetória do grupo. Entre os integrantes do elenco estava o apresentador Yudi Tamashiro, conhecido pelo seu trabalho no 'Bom Dia e Cia.' do SBT.

Foto: VIDAL CAVALCANTE/AE

Foto: VIDAL CAVALCANTE/AE

11 | 11 Sucesso em Portugal O avião no qual estavam os Mamonas viajava para Portugal, onde fariam apresentações de divulgação, especialmente em programas de rádio e TV. À época, já haviam vendido cerca de 16,5 mil cópias, quase o suficiente para receberem um disco de ouro no país (20 mil). Curiosamente, um de seus maiores sucessos, 'Vira-Vira', era uma sátira aos portugueses.

Foto: HELVIO ROMERO/AE

Foto: HELVIO ROMERO/AE

Em maio deste ano, MC Gui lançou o vídeo da música No Talentinho, com MC Loma e as Gêmeas Lacração, que é inspirada no clipe de Pelados em Santos, da banda.

"Foi muito emocionante. A própria Brasília amarela que era do grupo foi para o clipe, a mesma roupa do Dinho...", contou Gui.

O cantor, porém, não revela quem irá interpretar: "Não posso falar qual [personagem] vai ser, é uma surpresa."

MC Gui Foto: Andrea Dallevo / RedeTV! / Divulgação

O Ritmo Brasil vai ao ar na RedeTV!, às 19h30 de sábado.

Confira abaixo o vídeo de No Talentinho, inspirado no clipe dos Mamonas Assassinas: