MC G15 cancela shows após passar por cirurgia

O funkeiro MC G15 precisou extrair um dente do siso Foto: https://www.instagram.com/p/BRpQW8ijS4L/?taken-by=mcg15original

O funkeiro MC G15, que estourou com o hit 'Deu Onda' revelou que terá de ficar afastado dos palcos durante esta semana devido a uma cirurgia. "Família, devido a alguns problemas no meu siso, tive que fazer uma cirurgia para tirá-lo. Por isso que essa semana só voltarei aos palcos no final de semana. Já estou me sentindo melhor após cirurgia. Obrigado a todos!", escreveu o MC em seu Instagram na madrugada dessa quarta-feira, 15.

Recentemente, o funkeiro - que se chama Gabriel Paixão - afirmou que levou um susto quando soube que ia ser pai. Na mesma rede social, MC G15 postou uma foto com imagens dele e da namorada e do ultrassom revelador e escreveu na legenda:'Que venha com saúde'.