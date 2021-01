MC Fioti grava vídeo de funk sobre vacina no Instituto Butantan

MC Fioti durante gravação de funk sobre a vacina no Instituto Butantan Foto: Instagram / @mcfioti

MC Fioti foi ao Instituto Butantan nesta sexta-feira, 15, para gravar um vídeo da nova versão de sua música Bum Bum Tam Tam, desta vez, ressaltando a importância da vacina contra a covid-19.

"Queria agradecer ao Instituto [Butantan], toda a equipe, o pessoal recebeu a gente super bem. Vamos gravar aqui o clipe hoje e mostrar para vocês", afirmou o funkeiro nos stories de seu Instagram.

Segundo a assessoria da entidade, "cerca de 80 pessoas participaram e houve respeito ao distanciamento."

"Foi numa área externa do Centro Administrativo. Foi uma solicitação da equipe do Fioti e o IB autorizou por entender que é uma forma de levar ciência e cultura para a população em geral", conclui a nota do Instituto Butantan.

