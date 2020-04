MC Dumel morre de coronavírus aos 28 anos na Bahia

MC Dumel em show no carnaval de Salvador, em 2020. Foto: Instagram / @mcdumel

Diego Albert Silveira Santos, o MC Dumel, morreu nesta quinta-feira, 16, vítima da covid-19, aos 28 anos, segundo a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia. Ele estava internado na UTI do Hospital Couto Maia, em Salvador, desde domingo, 12, quando recebeu o diagnóstico do quadro grave da doença.

Segundo a assessoria do cantor, ele e a mulher, que está com coronavírus, haviam viajado a trabalho para o Rio de Janeiro e apresentaram sintomas de gripe e febre por cinco dias.

MC Dumel estava em ascensão no funk e arrastou blocos de carnaval na capital baiana neste ano. Ele havia lançado, recentemente, a música Vai Luan, no ritmo bregafunk e tinha passado dos 100 mil seguidores no Instagram. Não foi informado se a doença se intensificou devido à obesidade ou possíveis outras comorbidades.

O monitor do Estadão, que acompanha simultaneamente dados da pandemia no Brasil, indica que a Bahia registrou até quinta-feira, 16.967 casos de coronavírus desde o primeiro diagnóstico, em 6 de março, o que representa uma taxa de 6,5 casos para cada 100 mil habitantes. Esses casos representam 3% dos casos do Brasil, enquanto a população do Estado representa 7% da população do País.

