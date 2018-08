MC Carol é agredida pelo ex-namorado que invadiu a casa dela

MC Carol publicou fotos da mão machucada após ser agredida pelo ex-namorado. Foto: Facebook/mccaroldeniteroioficial

A funkeira MC Carol publicou em rede social que foi agredida pelo ex-namorado, que invadiu a casa dela na madrugada desta quarta-feira, 4, no Rio de Janeiro.

"Hoje, pela primeira vez, apanhei de um homem. Hoje, pela primeira vez, consegui lutar com um homem com um facão na mão. Quatro da manhã, meu ex pulou a cerca elétrica e tentou me matar de facão", escreveu a cantora ao publicar uma foto em que mostra a mão com cortes nos dedos.

Ao E+, por telefone, ela detalhou como tudo aconteceu. "Eu estava nessa madrugada fazendo muitos posts, vídeos e fui lavar o rosto, comecei a ver clipe e peguei no sono com um amigo meu na sala. Aí ele [o ex] pulou a cerca com um facão na mão e tentou me matar."

A MC conta que o homem a agrediu com o próprio facão, deu tapas no rosto dela, no peito, puxou os cabelos e a jogou no chão. "A gente começou a lutar e eu consegui escapar e entrar no banheiro", relata a cantora, que ficou no cômodo enquanto ele ainda estava na casa.

O amigo dela conseguiu fugir do local e chamar a polícia. Eles foram para a 76ª Delegacia de Polícia (Niterói) registrar o caso, onde ela permanecia até às 8h20 desta quarta-feira acompanhada do assessor dela. O agressor estava preso no local.

Após seis anos de relacionamento, os dois terminaram em janeiro deste ano. Desde então, ele passou a ameaçá-la. "Reforcei a segurança em casa, coloquei cerca elétrica, corrente na janela", diz. MC Carol diz que, enquanto estavam juntos, "ele era ciumento, mas nunca aconteceu esse tipo de coisa".

Segundo o relato dela na rede social, o agressor teria agido desta maneira devido a fotos e vídeos que ela publicou recentemente na piscina. "Se eu sinto vergonha? Não. Porque a gente nunca sabe o bicho disfarçado que pode entrar na nossa vida", escreveu.

Quase uma hora depois, ela publicou mais fotos em que mostra o artefato usado pelo agressor, a mão machucada, um olho roxo e um homem sem camisa algemado.