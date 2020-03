Mayra Cardi revela medo do coronavírus: ‘Uma pessoa tosse, a gente fica desesperado’

A influenciadora digital Mayra Cardi e o marido Arthur Aguiar. Foto: Instagram/@mayracardi

Mayra Cardi está em uma espécie de segunda lua-de-mel com o marido, Arthur Aguiar. Eles farão uma série de viagens, que começou em Buenos Aires, na Argentina.

Ao publicar alguns stories no Instagram no começo do passeio, Mayra expressou medo em relação ao contágio de coronavírus no aeroporto.

“A gente está há duas horas na fila. Está assim a situação da galera, só máscara. Uma pessoa tosse e a gente fica desesperado”, disse a influenciadora.

Veja o que se sabe sobre o coronavírus até agora.

No vídeo, ela e Arthur aparecem com máscaras. Enquanto Mayra narra a situação do aeroporto, o marido finge estar tossindo ao lado da companheira.

“E quando a gente vê que a pessoa tem ‘olhinho puxado’, assim, que a gente não sabe da onde vem... A gente vê um grupo de chinês e já entra em colapso. Eu entro em colapso”, enfatizou Mayra Cardi.

Os primeiros registros de casos de coronavírus foram realizados em Wuhan, na China. Alguns internautas criticaram Mayra por preconceito em relação aos orientais.

Assista ao vídeo: