Mayra Cardi não cumpre recomendações médicas após parto de Sophia

Mayra Cardi Foto: Instagram / @mayracardi

Mayra Cardi deu à luz Sophia, sua filha com Arthur Aguiar, no último sábado, 20. Os dias seguintes, porém, não têm sido dos melhores, de acordo com o que ela tem contado nos stories de seu Instagram.

No domingo, 21, Mayra comentou sobre como estava se sentindo após o "parto que não acabava mais": "Rotina, tudo de volta, corpinho de volta, já tá tudo no lugar. Obviamente, se tivesse sido parto normal eu estaria 100% saltitando, porque cesárea não pode."

"Mas eu tô saltitante mesmo sem poder. [...] A gente tem que ficar bonitinha, sem falar, mas eu não obedeci nada disso. Andei, pulei, subo e desço escada, não obedeci protocolo, não", complementou.

Em seguida, ressaltou que sabia que sua atitude não era a correta: "Não deveria, não deve-se fazer, mas não consigo. Sou muito ativa. É muito difícil ficar parada em algum lugar. Quando você não obedece, fica mais inchada, tudo, pé, cara, barriga..."

Na tarde desta segunda-feira, 22, Mayra postou novo relato, mostrando sua agenda cheia e diversos afazeres que já está fazendo: "Essa vida de mãe, de empresária, de esposa, tudo ao mesmo tempo... É difícil aquietar, gente. Não tá fácil pra ninguém, não."

Mayra ainda não mostrou o rosto de Sophia, mas já publicou algumas imagens em que a criança aparece. Foto: Instagram / @mayracardi

Após a recepção de Sophia em sua casa, foi a vez de a pequena passar por um ensaio fotográfico para recém-nascidos, enquanto sua mãe passaria por um procedimento.

"Fiquei serelepe, fiz m*** na cirurgia e obviamente já tá tudo arregaçado. Tô tendo que fazer drenagem. Não é opcional, porque como não fiquei de repouso - deveria ficar de repouso, mas não consigo parar - agora tô fazendo drenagem".

"Tenho que dar de mamar pra Sophia a cada meia hora pra ela conseguir fazer as fotinhos dela. Foi a drenagem mais demorada que já fiz na vida", concluiu.