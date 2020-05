Mayra Cardi fala sobre fim do casamento com Arthur Aguiar: 'te amo para sempre'

Mayra Cardi e Arthur Aguiar são pais de Sophia. Foto: Instagram/@arthuraguiar

Mayra Cardi publicou um vídeo no Instagram na tarde deste domingo, 3, para anunciar que terminou o casamento com o ator Arthur Aguiar, com que estava desde 2017. Em um vídeo de pouco mais de 15 minutos, ela falou sobre como os dois se apaixonaram rapidamente, são diferentes e como ela mudou o próprio jeito de ser.

"Se a vida é tão curta, se ela é tão rápida, tem coisas de que a gente tem de abdicar para que a gente possa ser mais feliz, para que o outro possa ser mais feliz", disse a empresária no começo da gravação. "Não é com facilidade nem com alegria que eu trago essa notícia para vocês, mas é com o coração tranquilo por ser necessário."

Ela falou um pouco da dinâmica que eles têm em casa, porque são diferentes. Enquanto ela acorda e vai dormir cedo, ele levanta e se deita tarde, o que impede que eles façam mais atividades juntos.

Relembrando que os dois se apaixonaram "muito rapidamente", de forma intensa, ela afirmou agora que "existem outras coisas além da paixão, além da química, que é o companheirismo, que para mim sempre foi mais importante e eu estou aqui nesse mundo para ser feliz e fazer feliz".

Para Mayra, a parte mais difícil da separação será não ter o ator todos dias ao lado da filha deles, Sophia, que tem pouco mais de um ano e meio. Ela falou que os dois ainda estão morando na mesma casa, mas fazem planos de mudança para a mesma cidade "porque temos um bem comum e quem vier depois vai ter de aceitar essa relação que vai ser eterna".

A influenciadora digital também disse que mudou com o tempo e que, hoje, já não se reconhece. "A minha melhor versão é muito diferente do que eu sou hoje, eu fui me distanciando de mim, e óbvio que essa culpa é toda minha, ninguém pediu para eu ser assim, só nós somos responsáveis pelas nossas escolhas", afirmou.

Ela ainda comentou sobre o casamento anterior e pediu que os seguidores não façam mais perguntas sobre a situação dela com Arthur. Assista abaixo: