Mayra Cardi explica técnica de amamentação para mães que não podem amamentar toda hora

Mito. Como o obstetra explicou, as causas dos desejos podem ser variadas, então nem toda vontade deve ser sanada. "Isso vale para tudo que não é alimento e para as combinações esdrúxulas como goiabada com lasanha, por exemplo. Muitas vezes, as consequências de seguir essas vontades podem desencadear problemas como partos prematuros, baixo peso do bebê ao nascer, irritabilidade do recém-nascido e exposição fetal a substâncias tóxicas, além do risco de diarreia e desidratação da gestante", alerta. E, claro, não saciar os desejos não fará com que o bebê nasça com a 'cara' do alimento ou com algum sinal no corpo.

Foto: Pixabay/3907349