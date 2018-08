Mayra Cardi explica por quê não está mais com seu cão na casa nova

Mayra Cardi Foto: Instagram / @mayracardi

A ex-BBB Mayra Cardi e seu marido, Arthur Aguiar, usaram suas redes sociais para explicar o motivo pelo qual não estão mais com Pipoca, cachorro da raça Golden Retriever, que também parou de aparecer nos vídeos do casal.

"O Pipoca nasceu com um problema na bacia, inclusive a gente pagou bastante tempo de fisioterapia pra ele, entre outras coisas. Quando a gente pegou ele, ninguém queria. Exatamente porque além de ter esse problema, ele não tem uma bola, e aí não pode reproduzir", começou Mayra.

"Como as pessoas tem essa raça pra ganhar dinheiro, reproduzir e vender o cachorro, elas não queriam ele e foi ficando de canto cada vez mais. Quando soube dos problemas, quis exatamente porque tinha condições de ajudar, e peguei ele pra cuidar. Ficou num spa um tempão"

Segundo ela, Pipoca tinha um problema na bacia, e chegou a fazer uma cirurgia. "Ele não pode, de jeito nenhum, hipótese alguma, ficar em porcelanato. E eu não sabia disso", continuou.

"Aí eu já estava grávida de Sophia. A única possibilidade de cuidar dele como precisava seria mudar de casa, onde tivesse um quintal para ele ficar na grama. Só que eu tava grávida, a gente não tinha como fazer esse tipo de mudança e comecei a ficar apavorada."

Arthur, seu marido, também falou sobre a situação: "Seria inviável trocar todo o piso de uma casa que nem é minha, já que moramos de aluguel, e muito menos mudar de casa sendo que temos um contrato e teríamos que pagar multa para sair".

De acordo com ele, o cão começou a passar horas deitado, se levantar com dificuldade e mancar.

"Seria muito egoísmo da minha parte ficar com o cachorro dentro da minha casa judiando dele só porque eu quero. Tinha que pensar no bem estar do cachorro e no que era bom pra ele, não pra me agradar. Isso era loucura", disse Mayra.

Segundo ela, uma conhecida da família que é apaixonada por cachorros e já tem três outros pets em uma casa enorme se ofereceu para cuidar de Pipoca.

"Ela pediu pra ficar com ele e cuidar dele. Então a gente tomou essa decisão, deixar ela cuidar do Pipoca, pela saúde e pelo bem dele. Foi muito difícil no começo, o Arthur sofreu pra c***".

"Até hoje quando a gente vai passear e passa um cachorro da mesma raça, parece ele vê um filho que morreu. Isso porque ele tem foto do cachorro todo dia, sempre que a menina pode manda as fotos, ele sabe que tá tudo bem, mas ele sofre", revelou.

"Algumas pessoas estavam perguntando se a gente ia doar o Pipoca. Não, a gente não vai doar", encerrou.

Arthur ainda desabafou sobre a repercussão do caso: "Estamos vivendo numa época chata pra cacete, onde todo mundo tá cheio de verdade absoluta e sabe de tudo! Falam com tanta certeza sobre coisas que elas não fazem a menor ideia que chega a ser assustador!"

