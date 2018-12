Mayra Cardi bloqueia comentários no Instagram e diz que não mostrará rosto da filha

Estou criando a #esseémeulimite . Quando a @sophiacardiaguiar nasceu eu queria mostra-la em 30 dias no maximo, mas o Arthur não concordou e pediu 60. Confesso que não gostei e não concordei porque não via a hora de mostrar o rostinho tão doce e simpatico da minha princesa, para dividir meu amor e alegria com vocês, mas se um não quer dois não brigam e obvio eu jamais mostraria sem o pai querer! Hoje quem não quer sou eu, não sei se ele vai gostar, assim como eu não gostei quando ele pediu para eu não postar, mas sei que vai me apoiar assim como eu o apoiei! Assumo essa bronca e pressão que virá sozinha e sem medo porque Infelizmente estamos vivendo um momento no mundo de muito ódio, raiva, rancor, tristezas, frustrações... Vejo isso todos os dias nas minhas redes sociais e nas redes dos meus amigos, dos mais famosos como uma rebelião aos mais anônimos disfarçado de brincadeira sem graça, isso me deixa triste pois deveríamos semear amor, paz, cumplicidade, empatia... Nós pessoas publicas somos humanos, temos uma vida como todos, erramos como todos, fazemos coco, xixi, choramos e sofremos, não somos marionete e não somos livre de sentimentos, gostos, vontades nem livre de erros como todos vocês. Peço mil desculpas a maioria do bem que me segue por admirar meu trabalho, minha autenticidade, amor e alegria que faço questão de doar e trocar com vocês, sinto muito mesmo, mas não mostrarei o rosto da Sophia, para sempre é muito tempo mas talvez sim talvez não, o futuro a Deus pertence, eu evoluo muito por isso mudo de opinião na mesma velocidade ! Aos que só tem ódio para dar por favor se retirem, aqui não tem espaço para seu rancor, não mais, seu limite acaba onde começa o meu. Estou fechando os comentários das minhas fotos até quando não souberem o que é educação e respeito. E não eu não mostrarei o rosto da minha filha a vida é minha e essa decisão cabe a mim. Mais amor por favor ❤️ E mais uma vez sinto muito a quem não precisaria ler isso, obrigada pelo carinho e compreensão #esseémeulimite #saudemental #amor #paz #educação #vidacadaumtemasua

A post shared by Mayra Cardi (@mayracardi) on Dec 10, 2018 at 5:50am PST