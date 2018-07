Mayim Bialik faz parceria com YouTube para ensinar ciência para crianças

Mayim Bialik tem um canal do YouTube onde fala sobre igualdade de gênero, comportamento e ciência. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Mayim Bialik é, além de atriz, neurocientista e agora quer levar a ciência para os pequenos. Em parceria com o YouTube Kids para a campanha de volta às aulas, a atriz criou uma playlist com alguns dos melhores vídeos educacionais sobre ciência para as crianças.

Entre os assuntos dos vídeos, estão a explicação da gravidade até curiosidades sobre o mundo dos animais. Os vídeos serão adicionados aos poucos, como em episódios.

Assista ao vídeo de apresentação abaixo: