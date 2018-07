Mayana Moura revela ter transtorno bipolar

Mayana Moura está, atualmente, no ar na novela 'Tempo de Amar' Foto: João Miguel Júnior / Globo

Mayana Moura postou um relato nas suas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 6, em que revela ter sido internada em 2016 após grave crise de mania, quando humor fica elevado muito acima do normal, com grande euforia. Ela foi diagnosticada com transtorno bipolar do tipo 1, no qual os episódios de mania costumam se alternar com momentos de depressão.

“Decidi falar sobre isso abertamente hoje para ajudar na luta contra o estigma das doenças psiquiátricas”, escreveu Mayana. Ela espera que sua experiência possa servir de exemplo para que outras pessoas que passam pela mesma situação procurem tratamento.

“Desejo a todos que sofrem com doenças mentais muita força e responsabilidade de buscar ajuda e fazer seus tratamentos sem interrupções. É possível ser feliz e se sentir bem, quando há tratamento”, defendeu Mayana.

“Se cuidem, se tratem, com amor, Mayana Moura”, disse por fim. A atriz está atualmente no ar com a novela Tempo de Amar, da Globo.

