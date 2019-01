Maurício Meirelles faz piada com o fim do ‘Vídeo Show’ 

Maurício Meirelles. Foto: Instagram/ @maumeirelles

A TV Globo anunciou na terça-feira, 8, o fim do Vídeo Show, após 35 anos no ar, e repercutiu nas redes sociais com comentários de todos os tipos.

O humorista Maurício Meirelles, que até então era repórter do programa, foi alvo de críticas dos internautas, que o consideraram responsável pela decadência da atração. "Todo programa que o Maurício Meirelles entra vai a falência", escreveu um seguidor no Twitter.

Meirelles, sem perder o bom humor, não deixou a crítica passar batida. "Ah, porque você é um grande nome de sucesso aí", ironizou.

Ele também brincou com o fim da exibição. “Eu avisei. Meu objetivo é manter o SuperPop [programa RedeTV!]”, afirmou.

Eu avisei! Meu objetivo é so manter o superpop https://t.co/rDSUmRm1bs — Maurício Meirelles (@MauMeirelles) 8 de janeiro de 2019

Uma outra pessoa comparou o artista com Thanos, vilão dos quadrinhos e filmes da Marvel. "O Maurício Meirelles afunda todos os programas que participa. Foi assim com CQC, o Pânico [na TV] e agora o Vídeo Show. Esse homem é o Thanos da TV Brasileira", disse.

Veja abaixo alguns tuítes.

@MauMeirelles pé frio o caralho vc é ruim mesmo! Faz um favor p brasil vai no Faustão,encontro,nas novelas depois vai p Globonews — @paulo-naestrada (@paulogarramona) 8 de janeiro de 2019

Inventei o banguela e o cocielo https://t.co/Vfkg57zlxi — Maurício Meirelles (@MauMeirelles) 8 de janeiro de 2019