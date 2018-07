Mauricio Meirelles fará turnê na Europa em comemoração aos 10 anos de carreira 

Meirelles fará oito shows na Europa Foto: Instagram/ @maumeirelles

Em 2017, Mauricio Meirelles completa dez anos de carreira. Como comemoração, o humorista fará oito apresentações na Europa, com o show Perdendo Amigos, em Portugal, Irlanda, Holanda e Inglaterra.

"É um momento muito especial da minha carreira e nada melhor do que comemorar 10 anos com uma turnê na Europa”, disse Meirelles.

Nos dias 21 e 22 de junho ele estará no Porto, em Portugal, e nos três dias seguintes em Lisboa. No dia 28, se apresentará na Irlanda, no dia 30 em Amsterdam e finalizará a turnê europeia no dia 2 de julho, em Londres.