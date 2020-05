Maurício Mattar posta foto ao lado da neta recém-nascida: ‘princesinha mas linda do vovô’

Maurício Mattar com sua neta Esmeralda, nascida em 16 de abril de 2020 Foto: Instagram / @mauriciomattar

Maurício Mattar, de 56 anos, postou uma foto na noite de segunda-feira, 25, na qual aparece com sua neta Esmeralda no colo. A menina nasceu em 16 de abril e é fruto do relacionamento de seu filho Luã Mattar, de 32 anos, com a comunicadora Amanda Mezkta.

"Meu filho e minha nora realizaram tudo que eu sempre sonhei, minha netinha Esmeralda, a princesinha mais linda do vovô, que por sinal está que é só felicidade", escreveu no Instagram.

Desde o nascimento da pequena, Mattar vem esbanjando alegria nas redes sociais. No último 16 de maio, quando a menina completou um mês de vida, o ator comemorou ao lado de sua ex-mulher Elba Ramalho, que é mãe de Luã. "O vovô fica cada vez mais fora do chão de felicidade. Parabéns, minha pedrinha preciosa", escreveu.

O ator afirmou que sonhava ser avô há muitos anos. Ele também publica momentos de afeto ao lado de sua filha caçula, chamada Ilha, nascida em outubro de 2019 e fruto de seu relacionamento com Shay Dufau, de 29 anos.

Além de Luã e Ilha, Mattar é pai de Rayra Gracie, de 29 anos, fruto de sua relação com Flávia Gracie, e de Petra, de 25, de seu relacionamento com a empresária Fabiana Sá. Veja o vídeo de Maurício Mattar brincando com Ilha: