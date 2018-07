Maurício Mattar namora amiga de sua filha, 27 anos mais jovem

Maurício Mattar e Shay Dufau Foto: Reprodução/Instagram

Maurício Mattar, de 52 anos, estaria namorando a carioca Shay Dufau, 27 anos mais jovem que ele.

De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, essa semana os dois foram vistos juntos no quiosque Rico Surf, na Praia da Macumba, no Recreio, Rio de Janeiro.

Shay vive em uma comunidade chamada Terreirão e antes de conhecer o cantor já era amiga da filha dele, Petra.

Foi através da filha de Maurício que eles se conheceram. E pelo visto a paixão do casal vai longe, pois o cantor já faz planos de se casar e até ter filhos.

O único problema é o ciúme de Shay, o qual Maurício está tentando lidar. A moça é tão ciumenta que acompanha seu amado por todos os lugares, até mesmo nos programas de TV em que ele se apresenta.

Nas redes sociais, Shay faz questão de atualizar seus seguidores com fotos do casal e também novidades sobre a carreira de Maurício Mattar.