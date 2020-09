Maurício Manieri é internado e passa por cateterismo após enfarte

O cantor Maurício Manieri está internado e precisou passar por um cateterismo após sofrer um enfarte Foto: Instagram / @mauriciomanieri

O cantor Maurício Manieri precisou ser internado após sofrer um enfarte na sexta-feira, 11, depois de ter realizado uma live musical no mesmo dia. Ele passou por um cateterismo nesta segunda-feira, 14, e segundo sua assessoria está bem e em observação.

A empresa Opus Entretenimento informou que Manieri sentiu fortes dores no peito após uma transmissão ao vivo, e precisou ser “levado às pressas” para um hospital na Grande São Paulo, no qual segue internado.

O cateterismo, procedimento que pode ser feito tanto para diagnosticar problemas cardíacos quanto para desobstruir vasos sanguíneos, foi realizado nesta manhã. “O procedimento foi bem-sucedido, o cantor passa bem e está na UTI para acompanhamento”, informou a assessoria.

Ranieri completou 50 anos de idade na última quinta-feira, 10, e agradeceu os fãs pelas mensagens na data com uma publicação no Instagram. Ele tem um filho, Marco, e a assessoria informou que a família do cantor agradeceu às mensagens e manifestações de carinho que receberam.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais