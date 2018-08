'Mau-caratismo', diz Douglas Sampaio sobre acusações de agressão

Ator Douglas Sampaio Foto: Instagram/@sampaiodouglas

O ator Douglas Sampaio nega as acusações de que teria agredido a ex-namorada e atriz Jeniffer Oliveira. Ele falou que, na noite em que a violência teria ocorrido, Jeniffer estaria se comportando de forma violenta em um bar no Rio de Janeiro.

“Não houve agressão de forma alguma, em nenhum momento. Nós saímos para o Coco Mambo [bar no Rio de Janeiro], a Jeniffer bebeu demais, estava muito embriagada e arrumou confusão com uma menina. Eu tentei falar com ela para que parasse de brigar, mas ela continuou por causa da bebida”, contou Douglas ao TV Fama, da Rede TV!.

Ele ainda explicou que ela teria saído do estabelecimento acompanhada de outro rapaz: “Depois que eu fui embora, os meus amigos ainda ficaram lá, e ela até saiu com outro rapaz no final disso tudo”.

Na última terça-feira, 26, Jeniffer publicou fotos de hematomas em seu Instagram e acusou Douglas de tê-la agredido. A violência teria acontecido entre os dias 22 e 23 de junho.

Ela ainda disse que os dois namoravam e que o relacionamento teria se tornado abusivo pelo comportamento ciumento do rapaz. Douglas deu uma versão diferente sobre o relacionamento.

“Ela dormia na minha casa porque eu moro perto do Projac. Ela ia para lá para ficar melhor para ela, para ela poder ir trabalhar e tal. Como ela gravava muito, para ela poder ter essa facilidade, né? Mas nada que chegasse ao ponto que ela colocou, nunca existiu nada do que ela falou”, argumentou.

Douglas chamou a menina de mau-caráter e comentou as consequências que enfrenta após a denúncia: “Eu fui muito atacado por uma coisa que eu não fiz. Ela está levantando uma causa muito nobre para um mau-caratismo que eu acho imenso. Estou sendo ameaçado, xingado o tempo inteiro, perdendo trabalho por causa disso, porque é uma coisa muito séria”.