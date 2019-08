Matthew Perry, de 'Friends', estaria vivendo recluso em quarto de hotel

Matthew Perry Foto: Mario Anzuoni / Reuters

A situação do ator Matthew Perry, conhecido por interpretar o personagem Chandler na série Friends, não parece ser das melhores e tem preocupado alguns de seus amigos, de acordo com informações do site Radar Online.

Segundo a fonte ouvida pelo site, Matthew tem vivido recluso em um quarto de hotel nos últimos meses. O ator não gosta de ser incomodado e costuma frequentar áreas do hotel destinadas a clientes VIP, em que continua fazendo uso de bebidas alcóolicas.

Em 2017, Matthew Perry chegou a enfrentar problemas com álcool e drogas. Em 2018, ele passou três meses internado após sofrer uma perfuração no intestino e precisar passar por uma cirurgia.

Perry dificilmente é reconhecido, por conta de sua aparência descuidada. "Ele fica sozinho e dificilmente deixa seu quarto até depois de escurecer, exceto para fumar ou para ir a consultas médicas no hospital", afirmou uma fonte do site.

Até mesmo Courtney Cox, conhecida por dar vida a Monica em Friends, teria passado pelo local recentemente, mas os dois sequer teriam conversado. Não se sabe se a atriz teria reconhecido o ex-colega com quem contracenou por tantos anos.

VEJA TAMBÉM: Como está o elenco de Friends 15 anos após o fim da série

No começo de julho, Matthew Perry já havia despertado a preocupação de fãs e de alguns de seus ex-colegas de Friends por conta de sua situação (leia mais aqui).

Ex-companheiros de gravação como Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer estariam preocupados com a saúde do ator. No fim de junho, ele foi visto caminhando por Nova York com um aspecto descuidado: unhas compridas e sujas, cabelo bagunçado, além de barba por fazer.

No Twitter, o ator apenas ironizou a repercussão da sua imagem, à época: “Vou na manicure hoje de manhã, ok?”.