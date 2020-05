Matt Damon, isolado na Irlanda, revela que filha teve coronavírus

Matt Damon. Foto: REUTERS/Andrew Kelly

O ator Matt Damon revelou nesta quarta-feira, 13, que sua filha mais velha, Alexia, contraiu o novo coronavírus. A jovem estuda em uma universidade em Nova York, superou a doença e já está bem, de acordo com ele.

Em entrevista à rádio Spin 1038, da Irlanda, Matt Damon falou sobre estar passando pelo período da pandemia na cidade de Dalkey, no país, ao lado de sua esposa, Luciana e suas filhas Isabella, 13, Gia, 11, e Stella, 9.

Matt Damon também falou sobre o filme Contágio (2011) e a atual situação com o coronavírus. "A todos que disserem que não se poderia prever isso, olhe para Contágio. Há 10 anos fizemos um filme apenas falando com especialistas e perguntando a eles como seria e como aconteceria algo assim. A coisa toda é trágica e triste".

* Com informações do The New York Times.