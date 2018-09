Matheus Mazzafera estreia no 'Vídeo Show' e leva espontaneidade à TV

Matheus Mazzafera reforça o elenco de 'Vídeo Show'. Foto: Instagram / @matmazzafera

A espontaneidade e simpatia de Matheus Mazzafera saiu da vida cotidiana e invadiu a televisão. O apresentador começou sua carreira no mercado da moda. Estudou em Milão, trabalhou na Vogue Itália, mas logo percebeu que não queria seguir esse caminho. Sua pegada era o entretenimento.

A primeira oportunidade surgiu com a apresentadora Luciana Gimenez: "A gente tinha feito algum trabalho de moda juntos e eu contei que tinha vontade de ir para televisão. Ela criou um quadro de moda para o programa dela e eu comecei a fazer". Apesar de ainda estar na moda, ali ele começava a traçar sua trajetória como apresentador de televisão. Passou pelo Pânico na Band, estrelou seu próprio programa na Rede TV e agora acaba de ganhar um quadro no Vídeo Show, da Rede Globo. "A Globo, pra mim, era inatingível. Quando eu pensei que um gay assumido poderia estar na maior televisão do País? Eu não sabia que poderia acontecer, mas aconteceu", conta com muito orgulho.

Em 2016, Matheus apostava em uma nova forma de entretenimento que alavancaria ainda mais a sua carreira: um canal no Youtube. Os mais de três milhões de inscritos do Hotel Mazzafera acompanham entrevistas divertidíssimas com as personalidades mais badaladas do momento. Sempre com muito bom humor, ele traz um bate-papo leve, descontraído e que revela curiosidades dos entrevistados. A espontaneidade do apresentador e a facilidade em conduzir a conversa são ainda mais surpreendentes quando ele revela não conhecer 90% das pessoas que entrevista. "Aquele Matheus que a gente vê no meu canal, é assim 24 horas por dia", diz.

Além do entretenimento, a responsabilidade social também é pauta nos vídeos de Matheus. "Hoje em dia, estou abrindo muito espaço para as pessoas da minha comunidade LGBT, porque eu acho que ainda é muito fechado. Eu tenho vontade de, com meu canal e minha influência, poder ajudar a causa e abrir a cabeça de várias pessoas", explica.

E qual seria a entrevista mais marcante até o momento? "O último vídeo que eu fiz e fiquei apaixonado, já vi dez vezes, foi pro Vídeo Show com a mulher da Daniela Mercury", revela. Ele ainda destaca o bate-papo que teve com a cantora Paula Fernandes, também para o programa, quando conseguiu "tirá-la de sua zona de conforto". Em seu canal, ele ressalta o vídeo que gravou com o craque Neymar, no qual ele contou que queria reatar o relacionamento com a atriz Bruna Marquezine.

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais