Mateus Solano e Thaila Ayala gravam cenas de comédia romântica em Nova York; veja fotos

Foto: Divulgação

Em uma nova etapa de filmagens para a comédia romântica Talvez Uma História de Amor, Mateus Solano e Thaila Ayla foram a Nova York gravar em um dos pontos mais túristicos da cidade: o Top of The Rock.

Lá no alto do GE Building, no Rockefeller Center, eles contracenaram como um casal. No filme, Mateus Solano viverá um o metódico Virgílio, o protagonista. A história terá início quando ele ouve uma mensagem em sua secretária eletrônica, deixada por Clara (Thaila Ayala), sua mulher, terminando o relacionamento. No entanto, Virgílio não faz ideia de quem ela seja. O mais estranho é que todos seus amigos e colegas parecerem estar cientes de que havia algo entre os dois.

“As filmagens em NY dessa vez foram com o Mateus e a Thaila, para filmar cenas cruciais do filme. A química do casal de personagens é excelente", afirma Rodrigo Bernardo, diretor do longa. "As cenas chegaram até a emocionar a equipe americana, mesmo eles não entendendo exatamente o que estava sendo dito. A atuação e a entrega do Mateus e da Thaila foi o bastante para eles (a equipe) entrarem na história. Toda a filmagem na cidade foi uma experiência incrível”, completa.

Algumas cenas já foram filmadas na Big Apple, inclusive com participação da atriz Cynthia Nixon, conhecida por seu papel na série Sex And The City.

Veja fotos exclusivas da filmagem: