Maternidade é condenada a pagar R$ 40 mil a filho de Elba Ramalho e Maurício Mattar

Filho de Elba Ramalho e Maurício Mattar, Luã Yvys, processa Maternidade Perinatal, do Rio de Janeiro Foto: Instagram @luayvys

Luã Yvys, 33 anos, filho de Elba Ramalho e Maurício Mattar, e sua esposa Amanda Mezkta processaram a Maternidade Perinatal, do Rio de Janeiro, que foi condenada a pagar R$ 40 mil de indenização ao casal.

Eles entraram na Justiça, pois o centro médico permitiu que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank usassem o serviço de uma fotógrafa profissional para registrar o parto de Zyan, em julho deste ano.

Eles alegam tratamento diferenciado, já que não tiveram permissão para fazer o mesmo meses antes, no nascimento da filha Esmeralda, em 16 de abril, pois o hospital estava com restrição de circulação no local para evitar o contágio da covid-19.

“Eu e Luã decidimos mover um processo contra a Perinatal devido ao sentimento de indignação e impotência diante da postura da maternidade em relação a quebra do próprio protocolo que eles criaram”, explicou Amanda ao Estadão.

Ela disse que família está feliz por ter vencido o caso em primeira instância, mas o processo ainda está em aberto e cabe recurso da maternidade.

Em comunicado, o hospital informou que realmente pretende recorrer a decisão. “O departamento jurídico do Grupo Perinatal informa que trata-se de decisão de primeira instância da qual irão recorrer, obedecendo todos os trâmites processuais”.

“Que esse caso sirva de exemplo para que outras famílias que, assim como nós, se sentiram profundamente desrespeitados pelo posicionamento da maternidade, busquem a validação de seus direitos através da justiça”, reiterou a esposa de Luã.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais