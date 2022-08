Masego é anunciado como 2ª atração internacional do Afropunk Bahia 2022

Masego é anunciado no Afropunk Bahia 2022. Foto: Afropunk Bahia 2022

O Festival Afropunk Bahia 2022 anunciou nesta segunda-feira, 29, o jamaicano Masego como a segunda atração internacional do evento. Os shows irão acontecer nos dias 26 e 27 de novembro, no Parque de Exposições, em Salvador.

Antes, o evento confirmou a presença do duo colombiano Dawer X Damper no line-up. Nomes como Emicida, Baco Exu do Blues, Liniker, Black Pantera, ÀTTØØXXÁ e Karol Conká, Psirico, Mart’nália com Larissa Luz convidando Nelson Rufino, A Dama com MC Carol e Nic Dias, Ministereo Público Sound System e Yan Cloud também estão garantidos na programação. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla (compre aqui).

“É como se a ignorância se encontrasse com a elegância”. É desta forma que Masego define a sua sonoridade, o TrapHouseJazz que o projetou globalmente. Nascido em Kingston, na Jamaica, e criado em uma comunidade cristã em Virgínia, nos Estados Unidos, o músico vem ao Brasil pela primeira vez com a sua banda completa.

A participação de Masego no canal Colors, que acumula mais de 54 milhões de plays na performance de Navajo; o viral de Tadow, faixa que ele fez em colaboração com o músico e produtor FKJ; e o seu disco de estreia, Lady, Lady (2018), foram apenas alguns dos lançamentos que colocaram o artista nos holofotes.

Indicado ao Grammy pelo álbum Studying Abroad: Extended Stay (2020), Masego vem estreitando as suas conexões com o Brasil, o que faz da vinda dele para o Afropunk Bahia ainda mais especial.

Ele tem se aproximado da cultura e da história brasileira por meio do podcast Vidas Negras, desenvolvido pelo jornalista Tiago Rogero; e também do livro Histórias Afro-atlânticas: antologia, que reúne 44 textos de referência escritos por pesquisadores, ativistas, teóricos, músicos, artistas e curadores que dão visibilidade e colocam em análise as questões em torno de uma noção afro-atlântica e de seus desdobramentos conceituais, políticos, sociais, filosóficos e artísticos.

“O Brasil é onde posso me misturar e, ao mesmo tempo, é onde me sinto visto. Estou lendo livros e conversando com mentes inteligentes para aprofundar minha conexão com o país e as pessoas”, afirma Masego. “Li sobre a Bahia e estou aprendendo o que significa tocar no local que é fonte de cultura e história. Todo mundo sempre pergunta o que esperar do meu show, mas acho que a resposta sempre será: ‘você terá que esperar para ver’. Tudo o que eu vejo, sinto e experimento antes de um show, se torna o show”, ele complementa.

​Desta forma, o festival global vai delineando a trilha sonora daquela que será a sua primeira edição completa no Brasil. E, para que a sua proposta de roda alcance resultados para além do perímetro físico do evento, o festival conta com a meia-social, que não exige nenhum documento comprobatório para entrar. Nesta modalidade de ingresso, ao quitar o valor da meia-entrada, o público pagará mais R$10,00, que serão revertidos para instituições e iniciativas de manutenção da cultura negra.

Serviço:

Afropunk Bahia 2022

Data: 26 e 27 de novembro de 2022 (sábado e domingo)

Abertura dos portões: 16h

Início dos shows: 17h30

Encerramento: 05h00

Local: Parque de Exposições

Endereço: Av. Luís Viana Filho, 1590 - Itapuã, Salvador - BA

Venda: https://bileto.sympla.com.br/event/74028/d/142848