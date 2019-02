Mascarado, Carlos Tramontina curte bloco de carnaval em São Paulo

Carlos Tramontina e sua máscara de Coringa curtindo um bloco de carnaval em São Paulo. Foto: Instagram / @carlostramontinareal

O jornalista Carlos Tramontina, apresentador do SP2, na Globo, deixou de lado sua habitual seriedade no telejornal para compartilhar momentos curtindo um bloco de carnaval nas ruas de São Paulo no último domingo, 24, usando uma máscara do personagem Coringa, rival do Batman.

Tramontina esteve no bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, na rua da Consolação, e aproveitou para brincar com sua gafe ao informar o horário ao vivo recentemente que viralizou nas redes sociais. Ele estava acompanhado de sua mulher, Rosana.

"Seis e ônibus! Que nada, nada disso! Hoje é carnaval, é brincadeira! Vamos nessa! [...] Hoje eu vou apavorar nesse carnaval de São Paulo!", afirmou o jornalista nos stories de seu Instagram.

Carlos "6 e Ônibus" Tramontina lokaço no Baixo Augusta pic.twitter.com/FXUHBmWaLe — Paulo Pacheco (@ppacheco1) 24 de fevereiro de 2019

O apresentador ainda se mostrou surpreso: "O caminhão treme e o pessoal todo em volta pula! É uma grande festa. Tô muito impressionado. Nunca participei desses desfiles antes, é uma coisa impressionante o grau de participação e integração das pessoas".

Nesta segunda-feira, 24, Carlos Tramontina fez questão de exaltar os blocos do carnaval de São Paulo: "Os desfiles vieram pra ficar, nunca mais vão sair do calendário e poderão crescer ainda muito mais. A população comprou a ideia, vai para as ruas, ocupa a cidade e vai apenas para curtir e se divertir."

"Ao poder público só resta fazer a infraestrutura, garantir a segurança e o fechamento de algumas ruas. Deixem que a turma do carnaval organize tudo, saiu tudo muito bem."

Confira algumas publicações de Carlos Tramontina no carnaval abaixo:

