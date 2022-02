Marvel pede para que Zoe Saldana apague vídeo com spoilers de ‘Guardiões da Galáxia 3’

Zoe Saldana interpreta Gamora em 'Guardiões da Galáxia' Foto: Instagram/@zoesaldana

Zoe Saldana, a atriz que interpreta Gamora na sequência Guardiões da Galáxia, revelou que recebeu ordens da Marvel para apagar um dos vídeos que havia postado no perfil dela no Instagram.

Zoe aparece bebendo mate e folheando páginas que aparentam ser o roteiro de Guardiões da Galáxia 3. Ela revelou que teve que excluir o vídeo original e postou outro, brincando com a situação.

“Tive que remover o (vídeo) anterior por causa da segurança da Marvel. Agora que eu cobri o que eles não querem que vocês vejam, vamos apenas focar no mate!!!”, escreveu na legenda do vídeo.

Na nova postagem, a atriz brincou escrevendo “mate” com uma seta apontando para a bebida e com as páginas rasuradas. Zoe está filmando a sequência de Guardiões da Galáxia e, constantemente, publica fotos e vídeos dos bastidores das filmagens.

Veja o vídeo:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais