Martinho da Vila diz que homens não sabem a diferença entre assédio e paquera

O cantor Martinho da Vila. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Martinho da Vila causou polêmica no programa Encontro, de Fátima Bernardes, nesta terça-feira, 30. Durante uma conversa sobre o aumento de casos de assédio sexual no transporte público, o cantor, de 80 anos, afirmou que as pessoas exageram ao falar do assunto.

Segundo ele, os homens têm ficado sem jeito ao abordar uma mulher, porque não sabem se estarão cometendo assédio. "O cara descompromissado tem problema para chegar em uma mulher: 'o que não é assédio? Qual é a maneira que vou chegar nela e que não é assédio?'. Isso também é uma questão", disse.

Fátima rebateu: "engraçado que isso não é uma questão feminina. A gente sabe quando é paquera e quando é assédio. Para nós, é muito mais tranquilo [identificar]. É quando a mulher não se sente invadida; é quando algo a faz se sentir enaltecida, não ameaçada".

Internautas criticaram a opinião de Martinho da Vila no Twitter. Veja abaixo:

Martinho da vila mostrando como é DIFÍCIL PRO HOMEM diferenciar cantada e assédio, como as mulheres estão EXAGERANDO hj em dia... Tadinho dele. #Encontro — Resistência. ♥️ (@camilarackel_) 30 de outubro de 2018

Hoje minha prima falou que as músicas do Martinho da Vila não são boas, contei até 5 para não socar a cara dela. — Gabi Caetano (@GabiBCaetano) 30 de outubro de 2018