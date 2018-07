Marquito capota carro, mas sai ileso e relata ocorrido no Instagram

O assistente de palco Marquito saiu ileso de um acidente de carro que ele sofreu enquanto voltava de um show realizado em Curitiba Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O assistente de palco do Programa do Ratinho, Marquito, compartilhou em suas redes sociais a história de um acidente de carro que sofreu no último domingo, 26, quando voltava de uma apresentação que fez em Curitiba. Em uma série de vídeos no Instagram, Marquito diz que capotou o carro na BR-116, no trecho que liga a capital paranaense a São Paulo, por conta de óleo na pista.

“Quero agradecer a Deus porque não aconteceu o mais grave, felizmente”, falou o comediante em vídeo postado logo após o acidente. “Sofri um acidente, virei o carro, mas isso é coisa que acontece na vida da gente”, continuou. No dia seguinte, ele postou um vídeo emocionado em que agrade o apoio dos fãs e do apresentador Ratinho.

“Agradeço a todos que ligaram para mim e que conversaram comigo. Tá tudo bem, foi um susto, na vida da gente que faz show acontece isso. Deus me livrou e eu tô aqui pra próxima. Perdi um carro, mas tudo bem porque não perdi a vida. Obrigado pelo carinho a todos que me querem bem”, disse.

Veja abaixo fotos de como ficou o carro de Marquito após o acidente.

Perdi meu carro perca total infelizmente .mais estou vivo graças a Deus . Uma publicação compartilhada por Marquito do sbt (@marquitosbtoficial) em Nov 26, 2017 às 6:09 PST

