Marlon Wayans, de 'As Branquelas', elogia Whindersson Nunes durante viagem pelo Brasil

Whindersson Nunes e Marlon Wayans, de 'As Branquelas' Foto: Instagram / @marlonwayans

O ator Marlon Wayans, de As Branquelas, em viagem pelo Brasil para divulgação de seu novo filme, Seis Vezes Confusão , que estreia na Netflix na próxima sexta-feira, 16, se encontrou com o youtuber Whindersson Nunes, a quem dedicou elogios.

"Os melhores momentos com meus irmãos brasileiros MC Kevin e Whindersson Nunes!", escreveu Marlon Wayans ao compartilhar uma foto ao lado dos amigos na tarde desta quinta-feira, 15.

Na última terça-feira, 13, o ator norte-americano já havia postado uma foto com Whindersson e elogiado o brasileiro: "Tive um grande momento gravando com um dos caras mais engraçados do Brasil. Whindersson Nunes é uma grande pessoa. Obrigado por me receber na sua casa, amigo!".

Whindersson Nunes também publicou um texto sobre o encontro: "É por causa de momentos como esse que eu entendo que somos capazes de qualquer coisa. [...] Tem dias que nós acertamos, tem dias que nós erramos. Temos dias de fracasso, e não são poucos."

VEJA TAMBÉM: Artistas que são amigos inseparáveis fora das telas

"E os dias de sucesso são o Marlon Wayans sentado no sofá da sua casa! Simplesmente inacreditável! Eu cresci assistindo aos filmes desse cara! Definitivamente a pessoa mais de boa que eu conheci na vida", continuou.

Confira abaixo momentos do encontro entre Whindersson Nunes e Marlon Wayans, durante a viagem do ator de As Branquelas pelo Brasil:

Clique aqui para assistir ao trailer de Seis Vezes Confusão, de Marlon Wayans, ator de As Branquelas (disponível a partir de 16 de agosto na Netflix).