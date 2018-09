Marlene Mattos diz que vai processar Xuxa após acusação de roubo

Marlene Mattos em 2002. Ela foi empresária de Xuxa por 18 anos. Foto: Samit Baptista/ESTADÃO

Xuxa trabalhou com a empresária Marlene Mattos por 18 anos. Desde que romperam, em 2002, a apresentadora não costumava falar dessa relação, até que, há alguns dias, disse em entrevista a uma revista argentina que foi "enganada e roubada" por Marlene. Agora, a empresária se posicionou sobre o assunto – e garante que as acusações terão consequências.

Em entrevista à Veja, Marlene diz que Xuxa terá de provar as acusações na Justiça. "Hoje assinei procurações para meus advogados e eles vão entrar, inicialmente, com cinco processos contra ela. Agora é com a Justiça. Xuxa que prove que eu a roubei. Sempre fui discreta e vou continuar sendo. Não quero fazer desse momento um evento", falou Marlene.

A empresária nega que Xuxa tenha sido roubada ou abusada, e diz que a apresentadora sempre soube o quanto ganhava. "Ela sabia, sim. Ela sempre gastou muito, mas não ficava perguntando o que ganhou. Eu não pegava em dinheiro, eu assinava contratos e cheques e, às vezes, dependendo do valor, ela assinava junto", explicou ela, que diz ter a "consciência tranquila".