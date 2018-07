Mark Zuckerberg surpreende família dos EUA ao aparecer para o jantar

Mark Zuckerberg está visitando famílias de todos os Estados dos EUA para entender os hábitos da classe média Foto: Stephen Lam / Reuters

O que você faria se Mark Zuckerberg simplesmente aparecesse para o jantar? Foi o que aconteceu com a família Moore, de Newton Falls, em Ohio, que foi surpreendida com a presença do CEO do Facebook na semana passada.

Zuckerberg está fazendo uma peregrinação pelos Estados Unidos para estudar os hábitos e desejos de famílias da classe média norte-americana. Nesta sexta-feira, 28, ele fez uma publicação contando sobre a visita. A família Moore foi escolhida por ter aparecido em reportagens da imprensa como exemplo de eleitores que, apesar de democratas, votaram em Donald Trump.

Os Moore haviam sido contatados pela equipe do Facebook para saber se aceitariam jantar com um "filantropo rico que trabalha na Califórnia" e que desejava levantar informações para investimentos, segundo o site TMZ.

Na mesa, o principal tema foi política, mas Zuckerberg também quis saber sobre o trabalho da família junto a um orfanato em Uganda, na África. O CEO do Facebook prometeu auxiliar a levantar fundos para a causa.

O jantar, encomendado de um restaurante local, foi paga por Mark, e incluiu frango, peixe, salada e chá. O CEO do Facebook ainda fez a gentileza de levar vinho e sobremesa aos anfitriões.

No post do Facebook, Mark ainda comentou: "Foi uma ótima refeição e uma boa conversa. Obrigado pela hospitalidade".

Posteriormente, no domingo, 30, ele compartilhou outra publicação, desta vez visitando uma família do Estado de Wisconsin que trabalha como agropecuária. "A última vez em que Jed viajou para longe da fazenda foi em 1981, quando ele se casou com Rona", escreveu o CEO do Facebook.

Em janeiro, ele declarou que planeja visitar famílias em todos os 50 Estados dos Estados Unidos para ver como elas vivem.