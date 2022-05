Mark Ruffalo e HBO são processados por incêndio no set da série 'I Know This Much Is True'

Mark Ruffalo está sendo processado por incêndio do set de 'I Know This Much Is True'. Ele foi produtor e protagonista da minissérie, pela qual ganhou um Prêmio Emmy de Melhor Ator. Foto: REUTERS/Adrees Latif

O ator Mark Ruffalo e a HBO estão sendo processados por um incêndio que aconteceu em maio de 2019 no set de filmagem da minissérie I Know This Much Is True, lançada em 2020 pelo canal.

De acordo com informações do site TMZ, a ação está sendo movida por moradores dos arredores da localização onde as gravações estavam acontecendo, no norte do estado de Nova York, nos Estados Unidos.

No processo, os residentes afirmam que foram expostos a fumaças tóxicas e substâncias cancerígenas, além de terem tido suas casas danificadas pelo fogo. O incêndio destruiu parte do set e uma concessionária de carros usada como locação.

Os moradores também alegam que a HBO não se prontificou a limpar o que restou do incidente e que ainda é possível encontrar detritos e poeira no local. Segundo o tabloide, os documentos dizem que eles sofreram danos físicos e emocionais e que pedem milhões de dólares em indenização.

Mark Ruffalo é citado nominalmente no processo por ser um dos produtores da série. Na trama, ele interpreta Dominick, um pintor divorciado, e Thomas, seu irmão gêmeo que sofre de esquizofrenia. Até o momento, o ator e a HBO não se pronunciaram sobre a ação.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais