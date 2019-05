Marjorie Estiano relembra Vagabanda de 'Malhação'; veja como estão atores hoje em dia

Will Smith ganhou popularidade no Brasil com o seriado Um Maluco no Pedaço. Nem todo mundo se lembra, porém, que a referência para a criação da série foi a dupla de hip hop DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, da qual o ator fazia parte. Após cinco álbuns com o duo, Smith arriscou uma moderada carreira solo que rendeu quatro trabalhos de estúdio entre 1997 e 2005, mas ele ainda é mais conhecido por suas atuações em filmes como Eu, Robô, Homens de Preto, Eu Sou a Lenda e, mais recentemente, Esquadrão Suicida.

Foto: Reprodução