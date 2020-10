Mário Jr. posta foto com carro de luxo e brinca: ‘Obrigado, Letícia’

O tiktoker Mário Júnior deixou os fãs curiosos após aparecer ao lado de um carro da marca Porsche Foto: Instagram / @lzmaario

“Roi, Letícia né?”. Se você frequenta um pouco as redes sociais, já deve ter visto algum post com esse meme, que faz referência ao tiktoker Mário Júnior, um dos brasileiros mais conhecidos no TikTok. Uma foto que o produtor de conteúdo publicou no domingo, 25, despertou a curiosidade de seus seguidores.

Mário apareceu sentado no capô de um carro da Porsche, uma das maiores marcas de carros do mundo, conhecida por produzir veículos com preços elevados. Com um dos seus já tradicionais sorrisos, o post ainda tem uma brincadeira na legenda: “Obrigado Letícia”.

Ela faz referência a um dos vídeos mais conhecidos do tiktoker na rede social. Com quase 4 milhões de seguidores, Mário Júnior produz vídeos em que simula diálogos românticos enquanto olha para a câmera, dando a ideia de que o espectador é quem está recebendo os “flertes”. Em um dos mais famosos, para puxar assunto, o jovem diz: “Oi, Letícia, né?”.

Muitos seguidores ficaram surpresos com a presença do veículo de luxo. Mário, que recentemente retornou ao Brasil, mas começou a produzir vídeos quando morava na Inglaterra, não revelou se o carro é dele, de um conhecido ou alugado.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais