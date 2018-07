Mario Batali inclui receita de pãezinhos de canela em pedido de desculpas por assédio

Batali é conhecido como 'chef celebridade' porque apresenta programas na TV norte-americana Foto: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

O chef Mario Batali causou revolta no sábado, 16, ao incluir uma receita no e-mail que enviou aos fãs pedindo desculpas pelo assédio sexual que cometeu contra diversas muheres.

Apesar de reconhecer que cometeu erros e afirmar que se responsabiliza por eles, o chef terminou a mensagem com uma receita de pãezinhos de canela, o que foi interpretado por muitos como descaso em relação ao assunto principal da mensagem.

"Ps. Caso vocês estejam procurando um café da manhã com inspiração no fim de ano, esses pãezinhos de canela com massa de pizza estão entre os favoritos dos fãs", escreveu Batali. Em seguida, colocou uma foto do prato e um link para a receita.

when you’re apologizing for sexual assault and suddenly need a snack pic.twitter.com/IoNr2vCaIf — shauna (@goldengateblond) 16 de dezembro de 2017

"Quando você está pedindo desculpas por assédio sexual e, de repente, precisa de um lanche".

Nothing says, "I'm sorry" for being a sexual predator like a recipe for Pizza Dough Cinnamon Rolls. Great work, @Mariobatali. pic.twitter.com/yHAnMEsGmV — ForAmerica (@ForAmerica) 16 de dezembro de 2017

"Nada diz 'me desculpe por ser um preadador sexual' tão bem quanto uma receita de pãezinhos de canela. Ótimo trabalho, Mario Batali", escreveu a página do movimento ForAmerica no Twitter.

O chef já havia se afastado de seus restaurantes e programas de TV que apresentava e emitido resposta ao site de culinária Eater, que revelou os casos de assédio.