Marina Sena revela que segundo álbum já está pronto

Marina Sena contou que também gostaria de atuar Foto: Instagram/ @marinasena

A cantora mineira Marina Sena revelou, durante entrevista ao podcast Um Milkshake Chamado Wanda, que seu segundo álbum de estúdio já está pronto. A artista disse ainda pretende lançar o material ainda neste ano: “É o que eu quero".

“Eu já tenho um disco pronto e produzido, só falta finalizar”, afirmou a cantora que também contou que está prestes a gravar o primeiro clipe do novo trabalho. Marina também comentou sobre a sonoridade que seu segundo álbum vai ter:

“Eu acho que a sonoridade muda um pouco. Não a essência, mas o que você usa para comunicar com a sua geração. Tem menos violão, por exemplo. É um pouco além do que fui nesse disco [De Primeira], em termos de pop. Continua pop, mas com outros elementos diferentes”, explicou.

A mineira acrescentou que tem o desejo de trabalhar como atriz. "Eu quero fazer alguma coisa com o cinema, eu queria atuar em alguma coisa". Marina Sena é ex-vocalista da Banda Neon e disparou nas paradas musicais com o hit solo Por Supuesto que viralizou no TikTok. A música já conta com mais de 50 milhões de reproduções no Spotify.