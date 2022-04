Marina Sena afirma que só teve acesso à internet depois dos 15 anos

A cantora Marina Sena durante apresentação na tarde do dia 27 de março, no festival Lollapalooza Brasil 2022. Foto: Taba Benedicto/Estadão

A cantora Marina Sena foi a entrevistada do programa Conversa com Bial, da TV Globo, nesta última terça-feira, 26, e revelou uma curiosidade sobre sua infância. Até os 15 anos de idade, a artista mineira não acessava a internet - o que ela considera ter sido algo positivo para a sua carreira.

"Achei muito bom. Fez com que a minha originalidade falasse mais do que as minhas referências", afirmou a cantora.

A artista, que alcançou o mainstreaming com o hit Por Supuesto, do seu primeiro álbum, De Primeira, e que foi uma das atrações do Lollapalooza Brasil 2022, disse ainda que nunca tinha visto algo parecido como os ataques dos haters na intenet, que vieram junto com o seu sucesso repentino.

"Fiquei muito mal. Nunca vivi isso nessa proporção. Quando vem nessa proporção do viral, fiquei assustada. Sou artista, não sou celebridade. Achei que não queria ocupar esse lugar. Depois percebi que daria conta sim", revelou Marina.

A mineira também falou de Taiboeiras, sua cidade natal que conta com cerca de 30 mil habitantes, além de afirmar que foi sua autoconfiança que a ajudou a chegar no momento de carreira que se encontra hoje.

"Eu amo Taiobeiras, amo ir para lá, adoro minha família, mas não me vejo morando lá [...] Só tinha minha autoconfiança, porque se não tivesse, não estaria aqui hoje. A autoconfiança poderia me levar para onde eu queria. Não tinha dinheiro, não tinha contatos, não tinha parentes, não tinha nada", finalizou.