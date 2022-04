Marina Ruy Barbosa revela por que não raspou o cabelo em novela de Walcyr Carrasco

Marina Ruy Barbosa disse que atrito com Walcyr Carrasco em novela 'Amor à vida' aconteceu por falta de comunicação. Foto: REUTERS/Reinhard Krause

Marina Ruy Barbosa esclareceu uma história que envolve sua carreira desde 2013. Naquele ano, ela participava da novela Amor à vida, de Walcyr Carrasco, e se recusou a raspar o cabelo para cenas de sua personagem, Nicole Veiga. A situação acabou ficando famosa na mídia e gerou um atrito com o autor da trama.

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz esclareceu que o episódio aconteceu por falta de comunicação dentro da produção. "Na verdade, tinha sido combinado uma coisa e a história estava caminhando para outra. Quando fui convidada, foi me dito que iríamos fazer uma campanha alertando sobre o câncer linfático, que eu seria uma das protagonistas", disse.

Marina contou que possivelmente teria que raspar os cabelos, mas que "tudo seria conversado". "Só que tudo foi mudando e eu entendo, pois se tratava de uma obra aberta", explicou. Segundo ela, sua personagem tinha poucas cenas e a transformação no visual aconteceria sem muita explicação.

"De repente, chegou a cena que teria que raspas os cabelos, até num tôm cômico. Só que fiquei sabendo que teria uma passagem de tempo na sequência e que eu apareceria de peruca. Fui questionar o porquê. Não estava vendo sentido nisso. Se fosse raspar os cabelos, eu ia querer ficar até o final", completou.

De acordo com a atriz, a decisão de não raspar os fios foi feita em conjunto com a direção da Globo: "Não fazia sentido a ação do que estava sendo proposto. Parecia sensacionalismo. Eu não precisava raspar os cabelos para provar que era atriz".

Marina explicou que, na época, não pôde conversar com Carrasco sobre a situação, pois o "o autor era como um deus". Ela contou, no entanto, que há um ano e meio resolveu ligar para o autor para esclarecer o ocorrido.

"Consegui o telefone de Walcyr e liguei. Disse que não nos falamos, mas que eu tinha muito respeito por ele e era grata a todas as oportunidades. Walcyr falou que realmente faltou comunicação e que adoraria trabalhar comigo novamente", revelou. A atriz completou dizendo que sofreu muito com o episódio, mas que hoje sabe que não precisava ter sido daquela forma.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais