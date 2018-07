Marina Ruy Barbosa pede desculpas por participar de campanha considerada racista

Em uma propaganda de sabonete líquido da Dove norte-americana, uma mulher negra remove sua camiseta marrom e revela uma mulher branca com uma camiseta bege. A transição gerou uma discussão sobre racismo, e os comentários afirmaram que as imagens passam a ideia de que uma pessoa negra é 'suja', e, quando se limpa, embranquece. A marca usou as redes sociais para pedir desculpas e disse que se arrepende "amargamente de ter ofendido alguém". Veja a campanha aqui.

Foto: Facebook.com/Naythemua