Marina Ruy Barbosa nega ter sido pivô da separação de José Loreto e Débora Nascimento

A ex-dançarina do É O Tchan Sheila Mello anunciou o fim de seu casamento de oito anos com o ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, em agosto deste ano. Os dois haviam se conhecido na segunda edição do reality show A Fazenda, em 2009, e começaram o relacionamento logo após o fim do programa. "Ficam o amor e o respeito para sermos os melhores parceiros e cuidarmos do bem mais precioso da nossa vida, que é a Brendinha", escreveu Sheila no Instagram, mencionando a filha Brenda, de cinco anos. Scherer ainda é pai da atriz Isabella Scherer, que participou da 25ª temporada da novela Malhação, fruto do seu relacionamento com Vanessa Medeiros.

Foto: Instagram/@sheilamello