Marina Ruy Barbosa homenageia Fernanda Montenegro: 'Fonte de luz'

Marina Ruy Barbosa e Feranda Montenegro durante gravação da novela 'Belíssima', em 2004. Foto: Zé Paulo Cardeal / Globo / Divulgação

A atriz Marina Ruy Barbosa publicou uma homenagem a Fernanda Montenegro em seu Instagram, juntamente com uma foto do encontro entre as duas no Teatro PetroRio das Artes, no Rio de Janeiro, na noite de sábado, 15.

"Viva Fernanda Montenegro, por me inspirar e me emocionar desde sempre! Que honra ter trabalhado ao seu lado com dez anos e poder admirar sua arte de pertinho! Obrigada por ser fonte de luz!", escreveu.

As duas contracenaram juntas na novela Belíssima, em 2005. Na ocasião, Fernanda Montenegro vivia Bia Falcão, vilã da trama, que tinha Sabina, a personagem de Marina Ruy Barbosa, como bisneta.

Confira a publicação abaixo:

