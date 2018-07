Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão se casam no civil

Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão estão casados oficialmente. Foto: Instagram/@MarinaRuyBarbosa

Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão estão oficialmente casados. O casamento civil da atriz com o piloto aconteceu no início da tarde deste sábado, 16.

A novidade foi compartilhada pela própria atriz, que publicou uma foto ao lado de Xande no Instagram, com a legenda "senhor e senhora Negrão". Marina casou-se usando uma maquiagem simples e vestido branco de manga curta.

A cerimônia religiosa será em outubro, em Goiânia (GO), na capela da fazenda da família de Xande. Já a festa vai acontecer em Campinas. O casal já havia feito uma celebração do casamento no fim de 2016, quando estavam na Tailândia - os dois foram abençoados por monges budistas.

Marina já escolheu a cor do vestido de suas madrinhas e também já revelou que seu vestido será assinado pela grife Dolce & Gabbana.