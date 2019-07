Marina Ruy Barbosa é hackeada novamente: 'Não sei o que aconteceu'

A atriz Marina Ruy Barbosa. Foto: Luciana Prezia/Estadão

A atriz Marina Ruy Barbosa foi novamente hackeada na madrugada desta quarta-feira, 17. Em seu Twitter, ela avisou aos seguidores para que não clicassem nos links compartilhados em seu perfil no Instagram, seguido por mais de 33 milhões de pessoas. A situação foi normalizada horas depois.

Marina já havia passado pelo mesmo problema no dia anterior (leia mais aqui), quando diversas postagens foram feitas no seu feed e em seus stories, prometendo aos fãs que seriam 'doados' inúmeros aparelhos celulares e tecnológicos caso clicassem em links suspeitos.

"Não cliquem nos links que postaram no meu Instagram!", avisou Marina aos seus seguidores, às 4h51 desta quarta-feira, logo após ter confirmado que havia sido alvo de um hacker novamente. "Ativa a autenticação de dois fatores", sugeriu uma seguidora. Marina respondeu: "Eu refiz isso hoje... Não sei o que aconteceu..."

Às 11h21 da manhã desta quarta-feira, porém, a atriz tranquilizou seus seguidores e garantiu que a situação voltou ao normal: "Voltei lá no Instagram, ok? Tudo certo... Agora vai."

Confira os tuítes publicados por Marina Ruy Barbosa falando sobre o novo hackeamento de seu Instagram abaixo:

Eu refiz isso hoje... não sei o que aconteceu. @instagram ‍♀️ — MARINA RUY BARBOSA NEGRÃO (@mariruybarbosa) 17 de julho de 2019

O hackeamento anterior de Marina Ruy Barbosa

Na última terça-feira, 16, Marina Ruy Barbosa pediu desculpas e esclareceu aos seus seguidores ter sido hackeada em seu perfil no Instagram.

"Levei um susto após sair do trabalho tarde ontem e descobrir que tinham acessado a minha conta aqui no Instagram e mudado todas as senhas. Sim, fui hackeada. Mas agora já está tudo bem. A minha conta do Instagram já foi reestabelecida", escreveu.

Na sequência, Marina continuou: "Peço desculpas a quem caiu nessa armadilha maldosa e acessou aos links. Deixo aqui meu obrigada a todos que me ajudaram, que se preocuparam em me alertar".

Receosa de que alguns ainda pudessem desconfiar de que o story tivesse sido publicado pelo hacker, a atriz fez questão de gravar um vídeo em que aparece: "Sim, pessoal, fui eu mesma que postei esse bilhete anterior. Isso só serve pra gente tomar mais cuidado, todo mundo."

"Não cliquem em qualquer link que qualquer pessoa coloca. Pensa antes de clicar. Tomem cuidado. Não coloquem seus dados pessoais em qualquer tipo de cadastro, aplicativo, tomem muito cuidado", alertou Marina.

Por fim, salientou: "Cuidado também com tudo que vocês compartilham pelo celular, onde guardam suas senhas. Cuidado nesse mundo virtual é importante."