Marina Ruy Barbosa diz que sua mãe lhe dá dicas para se vestir

Look total black com decote profundo de Marina Ruy Barbosa: clássica e fatal. Foto: Reprodução/ Instagram

Marina Ruy Barbosa abriu o jogo e contou quem é que lhe ajuda a escolher seus 'looks'. De acordo com a atriz, em entrevista ao site Gshow, sua mãe, Dona Gioconda, é quem dá as dicas para ela não errar no modelito.

"Ela trabalha com moda, então sempre me dá um 'help' quando monto uma mala de viagem, por exemplo. Ou eu escolho, ou conto com a ajuda dela", explicou a atriz. Ainda segundo Marina, a moda está em seu sangue, tanto é que ela já desenhou coleções de roupas e sapatos e não descarta a possibilidade de seguir essa carreira. "Se rolar uma coisa legal, uma coisa com minha cara, não vejo porque não fazer. Eu gosto de mergulhar nesses desafios", entregou.

Apesar de sempre estar impecável, Marina confessa que não abre mão de usar roupas e sapatos confortáveis, principalmente quando se trata de salto. "Sempre vou trabalhar com algum chinelinho", confessou a atriz, que é fissurada em scarpins. "Eu acho que toda mulher gosta muito de sapato, mas eu gosto sempre de equilibro, que seja bonito e estiloso, mas que seja confortável para aguentar a correria do dia a dia", completou.

De volta ao trabalho, Marina também falou sobre a viagem que fez a Tailândia recentemente, onde acabou ficando noiva do namorado Xandinho Negrão. "Estava numa batida de um ano de trabalho, então fui pra lá para tirar férias e foi bem gostoso. Visitamos templos, foi bom pra recarregar as energias. São pessoas com muita fé e supersticiosos, então foi ótimo", finalizou.