Marina Ruy Barbosa compartilha com fãs preparativos para novela das nove

A atriz Marina Ruy Barbosa. Foto: Instagram/@marinaruybarbosa

Marina Ruy Barbosa está mergulhada nos estudos para interpretar a personagem Luz, par romântico com Bruno Gagliasso, na próxima novela das nove, que estreia em novembro, O Sétimo Guardião, na TV Globo.

A atriz conta que sempre faz um caderno para cada papel que interpreta. Na publicação que fez na página oficial dela no Instagram, Marina mostra como está se preparando, com direito a rabiscos no roteiro, as principais falas e o caderno com fotos de mulheres que servem como inspiração para a personagem.

Nas anotações do caderno estão o perfil psicológico de Luz e referências que ajudarão na construção do personagem, explica Marina Ruy Barbosa aos seguidores no Instagram.