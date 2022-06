MariMoon inicia série de conteúdos sobre NFTs, criptomoedas e metaverso

MariMoon está apostando em conteúdos sobre tecnologia para as suas redes sociais. Foto: Lua Morales

MariMoon, uma das primeiras influenciadoras da internet brasileira, resolveu acompanhar a evolução tecnológica e vai criar conteúdos voltados para assuntos que estão em alta no momento.

"Estou lançando uma série de vídeos educativos no Instagram para explicar em um minuto termos e novidades da chamada Web 3.0, como blockchains, criptomoedas, NFTs e metaverso. A ideia é conectar especialistas e trazer novas informações ao público", diz ela ao Estadão.

Com seus cabelos coloridos, ela marcou uma geração e sua força na internet a levou a conquistar trabalhos na televisão. Ela era uma das VJs do canal MTV Brasil. Mais recentemente, apresentou festivais como Lollapalooza e Rock in Rio na TV Globo.

Ela explica que começou a na Web 1.0, que foi o primeiro formato da internet, e se consolidou na Web 2.0, que é fase das redes sociais, com destaque para o fotolog. De lá para cá, foram 18 anos. Agora, ela que mergulhar de cabeça nesse novo universo.

Além dos conteúdos sobre tecnologia, MariMoon conta que está retomando os vlogs em suas redes com foco em turismo.

"Estou fazendo um diário de bordo da minha viagem pela Europa, no formato daily vlog e estou muito feliz com o retorno do público, pois mostra que eles estão imersos neste universo junto comigo."